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Происшествия18 октября 2022 11:22

В Липецке полиция опровергла фейк о младенце в мусорном баке в Усмани

Полицейские обнаружили 4-месячного ребенка в квартире женщины
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Информация о младенце в мусорном баке в Усмани не подтвердилась

Информация о младенце в мусорном баке в Усмани не подтвердилась

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 18 октября в липецких соцсетях появились посты о младенце, которого нашли в мусорном контейнере в Усмани. Правоохранители опровергли эту информацию.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД России, в 01.33 ночи в полицию позвонили и сообщили, что в районе улицы Завадовского мужчина несет ребенка в сторону мусорной площадки. Туда тут же выехали сотрудники органов.

Через 10 минут был еще один звонок. Женщина рассказала, что у нее в квартире находится 4-месячный малыш. Она вызвала медиков. Врачи отправили ребенка в больницу, чтобы там его осмотрели

- Полицейские установили, что ребенок находился в доме родственницы молодого человека, нёсшего ранее младенца, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России. - В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.