Рецидивисту из Липецка грозит до 5 лет тюрьмы за кражу планшета за 8 тысяч рублей

Липчанин украл у знакомой планшет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции Липецка обратилась 20-летняя девушка. Она заявила о краже планшета за 8 тыс. рублей. Липчанка пояснила, что в тот день у нее дома находился знакомый, с которым они выпивали. Когда она ушла в магазин за сигаретами, ее друг взял планшет и сбежал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель областного центра. Его уже судили за кражу.

У парня изъяли планшет. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. В настоящее время липчанин находится под подпиской о невыезде.

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