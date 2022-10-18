Рабочий под Липецком украл ВАЗ и заложил его за 20 тысяч рублей

Под Липецком мужчина украл ВАЗ Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области раскрыли кражу автомобиля. Владелец ВАЗ-210540 из Тербунского района рассказал полицейским, что в августе оставил машину на территории зернотока, принадлежащего его другу. Причем ключи из замка зажигания вытаскивать не стал. Когда мужчина вернулся за транспортом, его уже не было.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Лебедяни, подрабатывающий на зернотоке. Он заметил автомобиль, который долгое время никто не забирал. Он съездил на нем по делам в Данков и решил оставить себе. Но потом нашел в машине паспорт ТС и заложил ее знакомому за 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.