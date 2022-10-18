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Происшествия18 октября 2022 15:03

В тройном ДТП с фурой и иномарками под Липецком пострадали водители Фольксвагена и Форда

Из-за аварии образовалась огромная пробка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Тройное ДТП на трассе под Липецком

Тройное ДТП на трассе под Липецком

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В этот вторник 18 октября под Липецком произошла тройная авария. На 288 км трассы Орел-Тамбов рядом с поворотом на 10-ую Шахту столкнулись две иномарки и фура. По предварительным данным, 58-летний водитель Фольксвагена выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. Он удара фура впечатала Форд в дорожное ограждение.

Тройное ДТП на трассе под Липецком

Тройное ДТП на трассе под Липецком

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, пострадали водитель Фольксвагена и 31-летний мужчина за рулем второй легковушки. На месте работают автоинспекторы. Из-за ДТП движение в том районе остановилось на 40 минут. Образовалась огромная пробка. Затор на трассе сохраняется до сих пор.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.