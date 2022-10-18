Продукты в Липецкой области подорожали на 9% за 9 месяцев

В Липецкстате рассказали, как изменились цены на продукты в регионе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Цены на продукты в Липецкой области в сентябре увеличились на 0,05%. По сравнению с декабрем 2021 год - на 9%.

По данным пресс-службы Липецкстата, в сентябре на 5% подорожало мороженое, на 4% - яйца. Колбасные изделия, овощные консервы, мука, масло и жиры выросли в цене на 2%. Специи, соусы, мясные консервы стали дороже на 1%.

При этом в регионе на 6% подешевел сахар. Фруктово-ягодные консервы и говядина упали в стоимости на 2%. Молочная продукция, макароны и крупы, мясные полуфабрикаты, кулинарные изделия из птицы, мясо птицы, а также чай и кофе снизились в цене на 1%.

На 29% упали цены на лук. На 18% - морковь. На 13% - картофель. На 14% подешевел виноград, а на 10% - груши. Яблоки стали стоить выгоднее на 4%, капуста - на 3%, а лимоны - на 2%.