Холодную воду и свет отключат в частном секторе Липецка в среду 19 октября

В Липецке в среду отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 19 октября в Липецке отключат свет и воду. Причина - ремонтные работы на сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в частном секторе по улицам Рудничная, Жактовская, Техническая, Исполкомовская, Прудная, Городовикова, Медицинская, Рябиновая, Солнечная; Ударников, 94, 96; Прудная, 2; переулок Узорный, а такжп по улицам Ленина, Комарова, Апраксина, 300 лет флота России, Кирова, Краеведческая, 1 Мая, Гагарина, Советская, Учительская, Набережная, Грибная, Лесная, Пушкина.

На этот же период времени без электроэнергии останутся жилые дома в садоводческих товариществах Спутник, Горняк и Горняк-1. Дополнительная информация в "Россети" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Папина, 4а, 4б; Юных Натуралистов, ст. 11; Неделина, 10, 12, 15, 15а-в; Котовского, 14, 19; Невского, 14, 16, 20, 22, 24/1, 24/2, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28; Крупской, 3, 3а; Парковая, 11а.

Также краны пересохнут по улице 300-летия Флота России, владение 2 и в частном секторе: улицы Краеведческая, Комарова, Апраксина, 300-летия Флота России, Кольцова, Заповедная, Знаменская, Лесная, Сибирская, Пушкина, Высоцкого, Марины Цветаевой, Хрустальная, переулки Барковского, Благодатный, Краснозоренский.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Неделина, 15; Папина, 4а; Крупской, 3; 300-летия Флота России, владение 2, в частный сектор. Подробности по телефонам: *175, 236-175.