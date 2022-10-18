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Происшествия18 октября 2022 15:58

Под Липецком возбудили уголовное дело после смерти 9-месячного ребенка в пожаре

Днем в Добровском районе загорелся частный дом
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком в пожаре погиб ребенок

Под Липецком в пожаре погиб ребенок

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело после гибели младенца в пожаре. По данным следствия, днем 18 октября в селе Кривец Добровского района вспыхнул частный дом по улице Мичуринская. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего 9-месячного ребенка. Он был младшим в семье.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в момент возгорания малыш находился дома без взрослых вместе с двумя братьями 3 и 5 лет. Старшие дети спаслись. Они живы. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причину возгорания. Допрашивают свидетелей. Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Расследование продолжается.