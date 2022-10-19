Жительница Воронежа с судимостью украла из магазина в Липецке духи на 10 тысяч рублей

Стоп-кадр видео.

В Липецке 17 октября обокрали сетевой магазин косметики на улице Гагарина. Полицейские по записям с камер видеонаблюдения установили предполагаемого преступника. А точнее, преступницу. Ею оказалась 39-летняя жительница Воронежа с непогашенной судимостью за кражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, женщина со своим знакомым приехала в Липецк. В магазине она набрала парфюмерии на 10 335 рублей. Злодейка положила духи в сумку и вышла из торгового зала. Похищенное она продала за 3 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, в регионе раскрыли кражу машины. В Тербунском районе с территории зернотока исчез ВАЗ. Оказалось, что его забрал один из работников, а после заложил автомобиль знакомому за 20 000 рублей.