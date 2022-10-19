В Липецке пропала 16-летняя девушка с черными волосами

Фото: ЛООО Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут девушку-подростка. 16-летняя Анастасия Печерских пропала в воскресенье 16 октября. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего момента о местонахождении юной липчанки ничего не известно.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, зеленые глаза.

Была одета: бордовая куртка, черные джинсы, черные кроссовки.

С собой: сумка и темная куртка.

Просьба ко всем, кто видел Анастасию Печерских или знает, где она может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры организации. Также можно написать на электронную почту - ppdlip@mail.ru.