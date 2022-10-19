Из пожара в пятиэтажке Липецка эвакуировали восемь человек

Фото из архива "КП". Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 18 октября в Елецком районе загорелся жилой дом с пристройкой. К месту происшествия в селе Каменское стянулись три пожарных расчета. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил пристройку. От пламени пострадал коридор дома на площади 10 кв.м.

В Липецке на улице Титова вспыхнула квартира в 5-этажке. Спасатели эвакуировали 8 человек. В пожаре сгорели вещи на площади 20 кв.м. Также в областном центре на улице Астраханвская загорелся мусор на площади 10 кв.м. С огнем справились 2 спасательных расчета.

Напомним, накануне в Добровском районе произошла трагедия. В пожаре погиб 9-месячный ребенок. В момент возгорания он находился дома с братьями 3 и 5 лет. Они спаслись, а малыш остался в горящем доме. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".