ВАЗ смяло в ДТП с КамАЗом под Липецком и выбросило на дорожное ограждение

Авария с ВАЗом и КамАЗом в Измалковском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 18 октября в Липецке на улице Жуковского сбили 9-летнего мальчика. За рулем Ауди находилась 44-летняя женщина. Авария произошла вне пешеходного перехода. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, мальчик получил травмы. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Измалковском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2112. От удара легковушку смяло. Она врезалась в дорожное ограждение. Пострадал 68-летний водитель ВАЗа. Он в больнице.

В Липецком районе на трассе Липецк-Чаплыгин в ДТП попали Лада Приора и Лада Ларгус. С травмой госпитализировали 36-летнего мужчину из второй машины.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 4 639 нарушений Правил дорожного движения. 9 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 79 человек проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 4 300 раз превысили скорость.