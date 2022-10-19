Выплату в 50 тысяч рублей получили 95% мобилизованных Липецкой области

95% мобилизованных жителей Липецкой области получили единовременную выплату Фото: Юлия КЛЮЕВА

Единовременную выплату в 50 тыс. рублей получили 95% мобилизованных жителей Липецкой области. Об этом сообщили в эту среду 19 октября в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, эту сумму получают резервисты из резервного фонда. Данные липчан собирают сотрудники центра соцзащиты, которые присутствуют в военкоматах. После списки подтверждают и на счет мобилизованных перечисляют деньги. Подробности о выплате можно узнать по телефону 8-800-450-48-48.

Напомним, что в области создадут программу с адресами убежищ и укрытий, где можно спрятаться в случае угрозы. Губернатор региона Игорь Артамонов уже проверил некоторые из них - подвалы в домах, цокольные помещения и подземные парковки, а также схемы оповещения. Подробности здесь.