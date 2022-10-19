В смерти 9-месячного ребенка в пожаре под Липецком подозревают его мать

Следователи продолжают разбираться в деле о погибшем в пожаре ребенке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В неосторожном причинении смерти 9-месячному малышу, погибшему в пожаре под Липецком, подозревают его мать. Напомним, трагедия случилось днем 18 октября в селе Кривец Добровского района. Там вспыхнул частный дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело ребенка. Мальчик был третьим сыном в семье. В момент возгорания он находился в доме с братьями 3 и 5 лет, без взрослых. Старших удалось спасти.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

- Следствие полагает, что 26-летняя женщина – мать погибшего мальчика, проявила преступную легкомысленность, оставив малолетнего сына без присмотра, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Женщина признала вину. Специалисты устанавливают причины возгорания. По предварительным данным, дети играли с зажигалкой, что могло привести к пожару. Расследование продолжается.