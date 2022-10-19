Губернатор Липецкой области поручил усилить меры безопасности

В Липецкой области на ряде объектов усилят меры безопасности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ближайшее время губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проведет заседание регионального оперштаба, который создан по поручению президента РФ. Его задача - обеспечить безопасность в области. А именно, на объектах энергетической инфраструктуры, в школах, детских садах и других социальных учреждениях.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор уже поручил усилить меры безопасности на ряде объектов. Участники оперштаба также обсудят вопросы помощи мобилизованным и их семьям. По предварительным данным, речь пойдет о поставках беспилотников и средств связи.

Напомним, что в эту среду 19 октября в Липецкой области ввели режим повышенной готовности. При этом губернатор отметил, что ограничений, которые могут повлиять на жизнь липчан, пока вводить не планируют.