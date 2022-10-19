Липецкий «Металлург» победил в Южно-Сахалинске

Липчане одержали вторую победу кряду. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 19 октября, в матче 17-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» встречался в Южно-Сахалинске с местным «Сахалином». Единственный гол на 79-й минуте провел защитник гостей Максим Елеев. Итог – 1:0 в пользу «Металлурга».

«Металлург»: Кобзев, Белов, Алексеев, Викторов, Соловьёв, Елеев, Поярков, Гайдуков (Баязов, 90+), Иванников, Григорьев (Заботкин, 85), Глебов (Болдырев, 62).

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило брянское «Динамо» (39 очков). Далее располагаются курский «Авангард» и московский «Сахалинец» (по 30). У «Металлурга» 28 очков и пятое промежуточное место. Теперь 24 октября в 18-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют дома с «Сахалинцем». Начало игры в 19:00.