Липецкие хоккеисты одолели фарм-клуб воронежского «Бурана»

У «Липецка» 12 баллов и пятое промежуточное место (шайбы – 22:11). Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня, 19 октября, в Нововоронеже местный «Протон» принимал МХК «Липецк». На 18-й минуте хозяева повели в счете – отличился Семен Подуруев. Но уже во втором периоде гости перевернули ход встречи, забросив две шайбы – цель с интервалом в 41 секунду поразили Алексей Трухачев и Василий Лащенов. В третьем периоде команды обменялись шайбами, а победную провел Артур Коростилев (51-я). Итог – 3:2 в пользу «Липецка».

После сегодняшнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (19 очков). Далее располагаются «Тамбов» (16) и пензенский «Дизелист» (14). У «Липецка» 12 баллов и пятое промежуточное место (шайбы – 22:11). Теперь завтра, 20 октября, команда Андрея Лунева проведет повторную встречу с фарм-клубом воронежского «Бурана». Начало игры в 18:00.