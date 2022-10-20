Основные инвестиции Липецкой области пойдут на оборонный и военный сектор

В Липецке состоялось первое заседание оперативного штаба Фото: принтскрин видео.

В этот четверг 20 октября в Липецке провели первое заседание штаба по исполнению Указа Президента России. Напомним, накануне в регионе объявили режим повышенной готовности.

- Определили первоочередные задачи, - написал в своем телеграм-канале губернатор области Игорь Артамонов. - Скажу сразу – никаких ограничений для жителей не вводили. Принятые меры в основном профилактические.

По словам главы региона, в ближайшее время специалисты обследуют критически важную инфраструктуру. Ее возьмут под усиленную охрану. Если потребуется, скорректируют мобилизационный план. Укрытия продолжат приводить в надлежащее состояние. Организуют учения по гражданской обороне. Предусмотрят частичный переход на мобилизационную экономику. Основные инвестиции - на оборонный и военный сектор

- Наших военнослужащих, особенно мобилизованных, будем обеспечивать всем необходимым, окажем всестороннюю поддержку их семьям, - подытожил губернатор.