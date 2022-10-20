Для семей участников спецоперации в Липецкой области ввели льготный проезд и бесплатное питание в школах

В Липецкой области ввели дополнительные меры поддержки семьям участников СВО
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области вводят дополнительные меры поддержки для семей участников спецоперации. Дети, супруги и родителей жителей региона получат помощь:
- льготный проезд - 50% от стоимости билета на городских и пригородных маршрутах;
- внеочередное медобслуживание;
- беременным супругам солдат предоставят санаторно-курортное лечение;
- нуждающимся родителям - бесплатные соцуслуги на дому и в стационарных учреждениях;
- для школьников организуют бесплатное горячее питание;
- культурные мероприятия для детей сделают бесплатными;
- родителям скомпенсируют плату за детский сад.
Соответствующий закон приняли в этот четверг 20 октября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил всем ответственным ведомствам в кратчайшие сроки реализовать меры поддержки.