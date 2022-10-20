В ДТП с Ниссаном в Липецке пострадал 15-летний водитель мопеда

ДТП с Ниссаном и мопедом в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 19 октября в Липецке на Боевом проезде сбили 83-летнюю пенсионерку. Старушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она в больнице. За рулем Хендая находился 50-летний водитель.

На улице Ушинского столкнулись Ниссан и 15-летний мотоциклист. Подросток получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Усмани на улице Ленина 36-летний водитель мопеда врезался в стоящий ВАЗ-2114. Мужчину госпитализировали.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 3 939 нарушений Правил дорожного движения. По данным регионального УГИБДД, 8 водителей сели за руль пьяными. Еще 62 человека не пристегнулись. Автомобилисты 3 634 раза превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.