В Липецкой области семьи погибших участников спецоперации освободили от транспортного налога

В Липецкой области освободили от уплаты транспортного налога родителей, вдов и детей погибших в спецоперации военнослужащих. Поправки в закон поддержали депутаты облсовета.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, льгота уже действует - с 1 января 2022 года, а не следующего. Также семьям предоставят бесплатную юридическую помощь по всем вопросам.

Напомним, что для семей участников СВО в регионе ввели дополнительные меры поддержки - льготный проезд, медобслуживание без очереди и т.д. Также этим утром 20 сентября в Липецке состоялось первое заседание оперативного штаба. Губернатор региона Игорь Артамонов рассказал, что предпримут в связи с режимом повышенной готовности. Так, основные инвестиции области пойдут на оборонный и военный сектор. Подробности здесь.