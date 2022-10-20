Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Липецкой области

В Липецкой области отменили вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. Постановление №598 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" утратило силу. Соответствующий документ 17 октября подписал главный санитарный врач региона Владимир Коротков.

- На территории Липецкой области в настоящее время отмечается снижение активности эпидемического процесса, темп прироста за последние 3 недели отрицательный: от -31% до -52%, - говорится новом постановлении №89. - Эпидемиологическая ситуация расценивается как стабильная. Недельный показатель заболеваемости за 40-41 недели 2022 года - менее 100 на 100 тыс. населения.

При этом в пресс-службе регионального Роспотребнадзора просят липчан не забывать о мерах предосторожности: при плохом самочувствии избегать контакта с окружающими, чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения не менее 30 минут.