16 миллиардов рублей вложат в коммунальные сети в Липецке

В Липецке планируют модернизировать коммунальные сети Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг 20 октября на внеочередной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию депутаты горсовета Липецка рассмотрели предложение о реконструкции коммунальных сетей. Для этого РВК-Липецк хочет заключить концессионное соглашение с мэрией. По словам председателя департамента ЖКХ Андрея Переверзева, концессионер готов вложить в модернизацию труб около 16 млрд рублей за 49 лет. С учетом инфляции на срок действия договора - 46,5 млрд рублей.

По данным пресс-службы горсовета, с 2023 по 2025 годы основной объем инвестиций направят на реконструкцию сетей водоснабжения в районе Сырского и Северного Рудника, сетей водоотведения на НЛМК. Деньги пойдут на строительство канализации в частном секторе по улицам Нестерова-Качалова, а также по Тельмана, Вавилова, 2-я Индустриальная, в районе Центрального рынка.

Так, парламентарии рекомендовали администрации Липецка заключить концессию с РВК.