Липецкий ЛКС вышел в 1/8 финала Кубка России по мини-футболу

22 и 23 октября липчане поспорят за путевку в четвертьфинал с «Тюменью», выступающей в Суперлиге. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В нижегородском Городце завершился второй этап Кубка России по мини-футболу. После победы над якутской Зарей (6:1) липецкий ЛКС разгромил хозяев - «Футбол-Хоккей НН» (10:1). Хет-трик оформил Гибадуллин, по два мяча провели Подковыров, Кручинин и Назаров, еще один гол забил Дунец.

- Мы постарались серьёзно отнестись к игре, старались исправить те ошибки, которые мы сделали в первой игре. У нас была своя цель – играть в нашу лучшую игру. Не буду лукавить, мы достаточно быстро получили преимущество и держали соперника на комфортной для нас дистанции. Не буду говорить, что было супер сложно. Но мы старались играть сами, а не смотреть, как играет соперник. Очень рад, что игроки получили удовлетворение от игры, забили голы, набрали позитивных эмоций, уверенности. Эта игра для нас тоже очень полезна, - подвел итог матчу главный тренер ЛКС Темур Алекберов.

Теперь 22 и 23 октября липчане поспорят за путевку в четвертьфинал с «Тюменью», выступающей в Суперлиге. Обе встречи пройдут в спорткомплексе «Атлант». Начало в 13:00.

- Мы будем с большим волнением и интересом ждать этих игр. Посмотрим на фоне одной из лучших команд, что мы из себя представляем. Сразу такой прям задачи выйти в следующий этап не будет. Будут короткие задачи, которые надо постепенно решать, на каждую игру, на каждый тайм. Насколько мы готовы, покажут только игры. Для нас это очень интересно. И я очень надеюсь и жду, что болельщики придут, тоже получат удовольствие от игры, посмотрят, насколько их команда сегодня готова, чтобы мечтать и претендовать играть в Суперлиге, - поделился ожиданиями наставник липецкого клуба.