Липецкие спортсмены завоевали шесть медалей чемпионата и первенства ЦФО по тхэквондо ГТФ

Антон Торшин (в центре). Фото со страницы "Физическая культура и спорт Липецкой области" в VK.

Участниками соревнований по тхэквондо ГТФ стали более 350 спортсменов из 11 регионов страны. Липецкие спортсмены завоевали шесть медалей, две из которых - золотые.

Победу в чемпионате в дисциплине «масоги» одержал Антон Торшин (76 кг), у него также второе место в дисциплине «стоп-балл».

Аналогичного результата в рамках первенства (золото в «масоги» и серебро в «стоп-балл») добился Владислав Сарычев (15-17 лет, 76 кг). Серебро в «масоги» выиграл Александр Маковей (12-14 лет, 55 кг), бронза в «масоги» у Андрея Юдина (15-17 лет, 58 кг).

В общекомандном зачете сборная команда Липецкой области заняла третье место.