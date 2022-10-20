Где отключат холодную воду и свет в Липецке в пятницу 21 октября

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 21 октября в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по улице Опытная 11, 13, 15, 17, 21, а также по Боевому проезду, 25-30. Также без электроэнергии останутся садоводческие товарищества "Светлана", "Березка", "Коммунальник". Подробности в "Россети" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Вермишева, 16; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Студгородок, 11а, 14, 16а; Папина, 9, 11, 13, 15, 17; Богдана Хмельницкого, 1-6, 8, 10; Доватора, 2, 4, 4/1, 4А, 6, 8, 7, 9, 5А; Айвазовского, 7; Юных Натуралистов, 3, 5/1, 1, 5, 5/2, 7, 7А, 9, 11, 11а, 11/1, 13, 15; проспекту Победы, 22а, 22; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Сафонова, Высокая, Энтузиастов, Либкнехта, Булавина, Баженова, Сокольская, Рассветная, Курчатова, переулки Кулибина и Лунный.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Айвазовского, 7; Вермишева, 16; проезд Строителей, 12, а также к улицам частного сектора. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.