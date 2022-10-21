Рецидивисту из Липецка грозит до 5 лет тюрьмы за кражу колес и инструментов из гаражей

В Липецке задержали парня, который обворовывал гаражи Фото: принтскрин видео.

В полицию Липецка с заявлениями о кражах обратились сразу 6 местных жителей. Липчане лишились автомобильных колес, наборов инструментов и другого имущества. Неизвестный проникал в гаражи, вскрывая навесные замки. Предварительная сумма ущерба - 150 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний парень. Во время обыска у него дома обнаружили часть похищенных вещей. Чуть позже их вернут потерпевшим. Полицейские выяснят, причастен ли рецидивист к совершению других аналогичных преступлений. А пока он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.