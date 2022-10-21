Проводку замкнуло в доме под Липецком в селе Сырское

В Липецке горели мусор, машина и пища Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 20 октября в Липецке сгорел автомобиль Рено. Он вспыхнул в районе улицы Маяковского. С огнем боролись 2 спасательных расчета. Также пожарные выезжали на происшествие в село Сырское. Там в частном доме по улице Одноличка замкнуло проводку. К счастью, обошлось без открытого огня и пострадавших.

В пятиэтажке на Гагарина подгорела пища. К зданию стянулись 4 спасательные части и автолестница. В поселке Елецкий Елецкого района вспыхнул мусор. Площадь возгорания составила 5 кв.м. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с пламенем справилось 1 пожарное отделение.

Жителей Липецка и области просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру "112".