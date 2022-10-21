Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2022 8:05

В ДТП с внедорожником в Липецке пострадала женщина за рулем Ауди

Липчанку осмотрели медики
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
ДТП в Липецке с двумя иномарками

ДТП в Липецке с двумя иномарками

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 20 октября в Липецке в Беговом переулке столкнулись Ауди и внедорожник Бьюик. Пострадала 41-летняя женщина-водитель первой иномарки. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, медики оказали ей помощь и отпустили.

Всего автоинспекторы выявили 4 639 нарушений Правил дорожного движения за сутки. За руль в нетрезвом состоянии сели 5 жителей области. Их привлекли к административной ответственности. Еще 70 проигнорировали ремни безопасности.

Водители 4 314 раз превысили допустимую скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Зафиксировали 23 аварии, в которых никто из людей не пострадал, только машины.

Липчан просят строго соблюдать ПДД и быть внимательнее за рулем. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизнь.