В Липецке из-за утечки на Неделина без воды снова остались 18 домов

В Липецке устраняют утечку в районе улицы Неделина Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

В эту пятницу 21 октября в Липецке продолжают устранять утечку на трубопроводе у дома №15 по Неделина. Раскопки ведутся прямо на проезжей части - в районе пересечения с улицей Торговая. Там перекрыли часть крайней правой полосы. Из-за этого может быть небольшой затор в сторону Петровского рынка.

Без холодной воды снова остались жители улиц Мичурина, 4, 16, 22, 24, 30, 35; Неделина, 10, 12, 15, 15а, 15б, 15в, 19, 21, 23, 47; Котовского, 14, 19. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду планируют дать до 16.00. Подвоз организуют к дому №47 по Неделина и №22 по Мичурина.

Липчан просят с понимаем отнестись к временным неудобствам. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.