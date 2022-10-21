Родственник украл из тайника пенсионера 50 тысяч рублей под Липецком

В Липецкой области в отдел полиции с заявлением о краже обратился 76-летний пенсионер. Он сообщил, что в начале октября снял в банке 100 тыс. рублей. Деньги он спрятал дома в кресле под покрывалом. 17 числа к нему приехал дальний родственник и попросил одолжить 10 тыс. рублей. Негодяй проследил, откуда мужчина взял деньги. Когда дедушка отвлекся, молодой человек взял из тайника 50 тыс. рублей и ушел.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемого задержали. 24-летний житель Усманского района уже судили за кражу. Он во всем сознался, добавив, что деньги потратил, но пообещал все вернуть.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.