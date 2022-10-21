На берегу липецкой реки Белоколодец мобильный интернет стал быстрее

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Компания обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей шести населенных пунктов Липецкой области, в том числе расположенных у реки Белоколодец. Благодаря установке дополнительного оборудования порядка шести тысяч человек могут оставаться на связи со своими близкими, созваниваться в мессенджерах, по видеосвязи, пользоваться госуслугами, учиться и работать удаленно.

Мобильный интернет ускорился у жителей села Крутые Хутора Липецкого района, где берет начало река Белоколодец, и у жителей села Пады, где Белоколодец поворачивает на восток и впадает в реку Воронеж. Кроме того, высокоскоростной интернет пришел в село Поддубровка Усманского района, стоящее на реке Излегоща, в сёла Докторово Лебедянского и Новоникольское Данковского района, которых объединяет Дон, а также в Новую Деревню Липецкого района, известную своими прудами. Так что цифровые сервисы теперь доступны и местным рыбакам.

«Для нас важно улучшать качество связи не только в городах, но и в небольших селах, чтобы люди могли общаться с родными, обмениваться новостями, пользоваться привычными сервисами и даже делиться впечатлениями с рыбалки», — пояснила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Фото предоставлено пресс-службой МТС.