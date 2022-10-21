Следователи 17 лет искали рецидивиста, зарезавшего двух женщин под Липецком

В Липецкой области будут судить изверга, убившего женщин в 2005 году Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве двух женщин 17 лет назад. Следствие установило, что в мае 2005 года в деревне Покровка Добринского района изверг зарезал знакомых 25 и 49 лет. Ночью он закопал тела несчастных в разных местах недалеко от дома. В помещении он все тщательно замыл, почистил ковер от крови и уехал из региона.

Мать 25-летней девушки заявила об исчезновении дочери в январе 2006 года. Следователи выяснили, что местные видели ее вместе с 49-летней подругой, что подтвердил муж последней. Позже во дворе дома по улице Цветочная специалисты обнаружили останки 49-летней женщины. Травма черепа подтвердила версию об убийстве. Однако, кто пошел на столь тяжкое преступление, оставалось загадкой.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи установили круг общения погибших, в который попал тогда еще 25-летний житель Московской области. Он не отличался примерным поведением – его судили за грабеж и разбой. После выхода из тюрьмы злодей катался по разным регионам страны.

Подозреваемого нашли лишь 30 мая 2022 года. Он работал поваром на базе отдыха под Тулой. В Липецкой области его взяли под стражу. В ходе предварительного следствия он признал вину, а также указал, где закопал тело второй жертвы.

На допросе мужчина пояснил, что убил подруг после застолья. Утром он увидел, как 25-летняя девушка вывернула его карманы в поисках денег. Тогда он избил собутыльницу. Ее заступницу он ранил ножом в шею. А от покалеченной подруги решил избавиться, как он свидетеля – ударил ножом в живот, а после веревкой задушил обеих.