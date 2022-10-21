После строительства очистных под Липецком с водоканала сняли штраф в 43 миллиона рублей за загрязнение реки Усмань

После штрафа в 43 млн рублей Усманский водоканал построил новые очистные Фото: Сайт Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

В Липецкой области водоканалу зачли многомиллионный штраф, полученный за загрязнение реки Усмань. Напомним, в водоеме начала массово гибнуть рыба. Пробы показали серьезные превышения отравляющих веществ. Инспекторы Росприроднадзора выяснили, что всему виной сточные воды с очистных предприятия. Ущерб, причиненный реке, оставил 43,7 млн рублей. Однако, организация не выплатила эту сумму. Деньги пытались взыскать через суд.

Как сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора, Усманский водоканал построил новые очистные сооружения. Организация обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, указав, что потратили на возведение конструкций 71,7 млн рублей. Суд засчитал эти траты в счет предъявленного ущерба за загрязнение реки.