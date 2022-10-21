В Липецке в Молодежном парке появятся новые велодорожки

В Липецке ищут подрядчиков, которые обновят сквер Маркова и Молодежный парк. Второй этап преображения территорий проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы должны начаться в этом году, а закончиться – в следующем. В сквере Маркова нужно установить игровые комплексы, качели и карусели. Для маломобильных ребят – специализированное игровое оборудование. Там же появятся зоны для настольного тенниса и стритбола. На площадке для выгула собак – малые архитектурные формы и снаряды.

В Молодежном парке между улицами Катукова, Кривенкова и тюбинг-парком оборудуют новые пешеходные и велодорожки, смонтируют освещение.