Рецидивист из Воронежской области изнасиловал подругу жены в подъезде в Липецке

Злодея приговорили к 6 годам колонии Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Россоши Воронежской области отправится в тюрьму за изнасилование липчанки. 23-летнего парня признали виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.131 УК РФ «Изнасилование» и ч.1 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Суд установил, что в сентябре 2021 года в Липецке пьяный мужчина провожал домой с клуба 27-летнюю подругу жены. Он предложил ей зайти в подъезд дома по улице Советская, чтобы погреться. Как оказалось, на уме у него было совсем другое. Все произошло на площадке первого этажа. Позже девушка написала заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодея уже судили за кражи и мошенничество. На время предварительного следствия его заключили под стражу. Он признал вину. Советский районный суд Липецка приговорил молодого человека к 6 годам колонии строгого режима.