Холодную воду отключат в частном секторе Липецка в субботу 22 октября

Где в Липецке отключат воду в субботу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 22 октября в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина проста - на сетях проведут ремонтные работы. Советуем горожанам заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Баумана, 2-170. Также без воды останутся жители частного сектора по улицам Кочеткова; Пирогова ;Бабушкина; Богатырская; Семенова-Тян-Шанского; Булавина; Курчатова. Сюда же попадают переулки Чугунный; Коперника; Ростовский; Ермака; Болотникова; Теплый.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей. После окончания работ вода может быть мутной. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.