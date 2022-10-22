Под Липецком мужчины похитили с работы 17 мешков с семечками

Работники сельхозпредприятий под Липецком похитили семечки подсолнечника Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На прошлой неделе в Липецкой области на трассе Заречное-Тербуны автоинспекторы остановили ВАЗ-21140. Они проверили документы 40-летнего жителя Воловского района и осмотрели автомобиль. В багажнике нашли 7 мешков с семечками подсолнечника. Мужчина признался, что похитил их на работе - со склада сельхозпредприятия. Сырье он планировал переработать в подсолнечное масло.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый похитил 228 кг семечек. Ущерб организации составил 5 493 рубля. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы.

Аналогичная ситуация произошла с 55-летним жителем Орловской области. Его автоинспекторы остановили неподалеку от села Ломигоры Воловского района на полевой дороге. В его ВАЗе находилось 10 мешков с семечками. Он их похитил из двух бункеров комбайнов в поле.