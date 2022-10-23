Липецкий ЛКС обыграл клуб Суперлиги

Большую часть встречи хозяева вели в счете и добились заслуженной уверенной победы. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Накануне в СК «Атлант» (Липецкий район, Копцевы Хутора) состоялся первый матч 1/8 финала Кубка России по мини-футболу. Один из лидеров высшей лиги – местный ЛКС принимал клуб Суперлиги – «Тюмень». Большую часть встречи хозяева вели в счете и добились заслуженной уверенной победы. По разу соперников огорчили Елисей Елисеев (11-я, 1:0), Фидан Низамутдинов (30-я, 2:1), Олег Кручинин (32-я, 3:1), Исмаил Гибадуллин (43-я, 4:2) и Илья Андреев (44-я, 5:2).

- Победили за счёт самоотдачи, дисциплины, самоотверженной игре в обороне. Постоянно пытались поддерживать высокий темп, менялись через 30-40 секунд, чтобы стараться поддержать активный прессинг на чужой половине поля, что и принесло плоды, - подвел итог матчу игрок ЛКС Денис Гуляйкин

Сегодня, 23 октября, клубы проведут повторный матч в «Атланте». Начало игры в 13:00. По сумме двух встреч определится участник четвертьфинала.