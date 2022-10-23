Липецкие хоккеисты одержали вторую победу на воронежской земле

Сегодня клубы проведут повторный матч в Боброве. Начало в 17:00. Фото со страниwы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 22 октября, в Боброве местная «ЭкоНива» принимала МХК «Липецк». Наши парни жаждали реабилитироваться за крупное поражение в Нововоронеже от фарм-клуба «Бурана» (1:4). Несмотря на победу в первом матче над «Протоном» (3:2), по сумме двух игр верх взяли хозяева. Так что гипотетический успех в Боброве мог значительно повысить настроение липчан. К счастью, они справились с задачей. Хотя и не без нервотрепки. На 7-й минуте Дмитрий Тимофеев вывел «ЭкоНиву» вперед. На 25-й минуте Алексей Трухачев сравнял счет. А победу МХК «Липецк» принес Глеб Грошев – он поразил цель на 51-й минуте. Итог – 2:1 в пользу липецкого клуба.

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (21 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (18) и «Тамбов» (16). У «Липецка» 14 баллов и четвертое промежуточное место (шайбы – 25:16). Теперь сегодня, 23 октября, команда Андрея Лунева проведет повторную встречу в Боброве. Начало игры в 17:00.