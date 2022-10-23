24 октября часть липчан останется без холодной воды и электричества

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«РВК-Липецк» продолжает проводить ремонтные работы. Поэтому некоторые липчане временно останутся без воды. 24 октября подачу ресурса ограничат с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:

- ул. Промышленная, 2, 3, 4, вл.7;

- ул. Гайдара, 2, 3, 2б, 2б/2, 2б-лит.4, 5, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

- ул. Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а;

- Луначарского, 3, 4, 5;

- ул. Нахимова, 1, 2, 2а, 2б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 14;

- ул. К.Цеткин, 10, вл.33, 1ст.1, 1а;

- частный сектор: ул. Ушакова, ул. Луначарского.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Нахимова, 14;

- ул. Студеновская, 13а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 41, 45, 47;

- ул. Елецкая, 8а, 10/2, 10а, 10, 63;

- ул. Карьерная, 2;

- частный сектор: ул. Карьерная, ул. Елецкая, ул. Павлова, ул. Лескова, ул. 9 Января.

Подвоз воды: ул. Карьерная, 2;

- ул. Стаханова, 18.

- частный сектор: ул. Скороходова, ул. Калинина, ул. Радиаторная.

- Смыслова, 1, 4; Ушинского, 1а; 40 лет Октября, 4.

Подвоз воды будет организован по указанным адресам.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, 24 октября пройдут работы на электрических сетях. Из-за чего с 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет:

- ул. Фрунзе 7а, 15, 23, 23а, 25, 25а, 27;

- ч/с ул. 40 лет Советской армии, ул. Скороходова;

- ч/с ул. Прудная, ул. Городовикова, ул. Медицинская, ул. Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Жактовская, ул. Рудничная;

- СНТ "Спутник", СНТ "Горняк"; СНТ "Коммунальник", СНТ "Светлана";

- ч/с 2-я Индустриальная.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.