В Липецке молодые парни подожгли Рено ради денег

В Липецке задержали поджигателей Рено Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке задержали подозреваемых в поджоге Рено Клио. Автомобиль полыхнул на прошлой неделе. 20 октября около 2.30 ночи неизвестные облили воспламеняющейся жидкостью иномарку, припаркованную в Правобережном округе. Машина полностью сгорела. Оставшиеся детали и другие предметы изъяли полицейские в качестве доказательств.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых "по горячим следам". Ими оказались жители Липецкой области 19 и 20 лет. Они признались, что пошли на преступление ради личной наживы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.