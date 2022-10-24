В Липецке в пожаре в частном доме погибла 73-летняя пенсионерка

В пожаре под Липецком погибла пенсионерка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 22 октября в Липецкой области в пожаре погибла пенсионерка. В Данкове по улице Некрасова вспыхнул одноэтажный дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 4 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, пламя уничтожило строение. 73-летнюю жительницу спасти не удалось.

В тот же день в селе Романово Лебедянского района вспыхнул прицеп фуры ДАФ. На месте происшествия работали 2 пожарных отделения. Сгорело сред-нее колесо прицепа. В тот же день спасатели тушили мусор в Липецке на 9 микрорайоне и на железнодорожной станции Плавица Добринского района. А в Грязях полыхали пластиковые мусорные контейнеры.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".