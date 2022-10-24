В ДТП с ВАЗ и Ладой под Липецком пострадали две стоящие машины, пешеход и 3-летний ребенок

В ДТП в Ельце пострадали трое пассажиров легковушки и пешеход Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 22 октября в Липецкой области случилось массовое ДТП. В Ельце на улице Октябрьская столкнулись ВАЗ-2115 и Лада Гранта. От удара первая машина наехала на припаркованный Пежо и 46-летнего пешехода. Иномарка откатилась и врезалась в припаркованную Ладу. Пострадали пешеход, две пассажирки ВАЗ-2115 и 3-летний мальчик.

В воскресенье 23 октября в Липецке на улице Баумана 21-летний мопедист протаранил стоящий Мицубиси. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, водитель мопеда в больнице.

В Хлевенском районе на трассе Дмитряшевка-Фомино-Негачевка Лада-Гранта вылетела в кювет и перевернулась. 37-летний мужчина за рулем легковушки погиб на месте.

В Липецке на трассе Орел-Тамбов КамАЗ снес дорожное ограждение. 43-летнего водителя с травмами госпитализировали.