Великокняжеская церковь горела под Липецком в выходные

В выходные под Липецком вспыхнул храм Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 23 октября В Липецкой области горела Великокняжеская церковь. Храм вспыхнул в Ельце по улице Советская. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 4 спасательных расчета. Пострадала внутренняя отделка и имущество на площади 20 кв.м.

В Липецке пожар случился в многоэтажке по улице 8 Марта. Там загорелась квартира. На месте работали 4 отделения и автолестница. Спасатели эвакуировали 5 человек. Пострадала 90-летняя старушка. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры и вещи на площади 5 кв.м.

В тот же день в доме по улице Ангарская произошло короткое замыкание. В квартире по Московской подгорела пища. В деревне Аленка Елецкого района огонь уничтожил бесхозное здание.