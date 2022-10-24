В Липецке внепланово отключили холодную воду в районе Сокола и НЛМК

Липчан предупредили о внеплановом отключении воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник 24 октября в Липецке в районе Сокола и НЛМК внепланово отключили холодную воду. Так, у дома №146 по улице Баумана произошла утечка. Из-за этого до 20.00 без воды остались жители частного сектора: улицы Баумана, Семенова-Тян-Шанского; Бабушкина; Кочеткова; Богатырская; Булавина; Курчатова; Пирогова; переулки Чугунный; Болотникова; Коперника; Ростовский; Теплый; Ермака.

У дома №2б по улице Парковая делают врезку в трубопровод. Поэтому с 14.00 до 20.00 краны пересохнут по улице Адмирала Макарова, 1е/1, 1е/3. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Баумана, 90 и Адмирала Макарова, 1е/1, а также по заявкам потребителей. Подробности по телефонам: *175, 236-175.