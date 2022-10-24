В Липецке отремонтируют Сокольский мост за 212 миллионов рублей

В Липецке отремонтируют Сокольский мост Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке отремонтируют Сокольский мост за 212 млн рублей. Работами займется подрядчик, который в этом году привел в порядок 15 дорог города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, организация отремонтируют деформационные швы путепровода, пролетные строения и тротуары, заменит покрытие проезжей части. На мосту установят ограждение и видеокамеры. В этот период движение по переправе частично перекроют.

Работы планируют начать в этом году, а завершить - до конца декабря 2023-его. Однако, все будет зависеть от погоды. Напомним, что в Липецке уже ремонтируют Октябрьский мост и путепровод через Каменный Лог по улице Терешковой. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".