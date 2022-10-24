Без холодной воды останутся более 20 улиц Липецка во вторник 25 октября

Во вторник 25 октября в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера без ресурса останутся жители частного сектора по улицам Харьковская, Рыбалко, Винницкая, Садовая, Подсобное хозяйство.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Неделина, 7, 9-13, 15, 15а-в, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 51; Котовского, 14, 19; Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 22, 24, 30, 35, 37.

Холодну воду отключат в частном секторе: переулок Нагорный, Ильича, улицы Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Ильича, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, 1-ая Воронежская, 2-ая Воронежская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Харьковская, 30в; Мичурина, 22; Неделина, 31, а также по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.