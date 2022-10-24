Липецкий «Металлург» выиграл у столичного «Сахалинца»

Раздевалка "Металлурга" после победы над "Сахалинцем". Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 24 октября, в матче 18-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» принимал на своем поле столичный «Сахалинец». Исход встречи предрешил быстрый дубль Николая Иванникова – на 2-й и 28-й минутах. Во втором случае он реализовал 11-метровый удар. На 58-й минуте Тимофей Барабошкин отыграл мяч, но на большее гостей не хватило. Итог – 2:1 в пользу «Металлурга». Это уже третья кряду победа липецкого клуба.

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 упрочило брянское «Динамо» (42 очка). Далее располагаются курский «Авангард» и московская «Родина-2» (по 33). У «Металлурга» 31 очко и четвертое промежуточное место. Теперь 29 октября в 19-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют в Брянске с «Динамо». Начало игры в 16:00.