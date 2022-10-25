Под Липецком сгорела кабина грузовика МАЗ

Под Липецком горел МАЗ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 24 октября в 4-этажке по улице Дзержинского в Липецке случился пожар. На месте работали 5 спасательных расчета. Огонь повредил вещ в квартире на площади 1 кв.м. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

В садоводческом товариществе «Металлург» и в Ельце полыхал мусор. Площадь возгорания – 2 кв.м. и 5 кв.м. соответственно. Также пожарные выезжали тушить грузовик МАЗ в Конь-Колодезе Хлевенского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, кабина автомобиля полностью сгорела.

Липчан просят быть внимательнее и соблюдать правила пожарной безопасности: не играть с огнем, не оставлять без присмотра электроприборы, газовые и электроплиты. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".