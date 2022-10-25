Липецкий спортсмен завоевал золото на всероссийских соревнованиях по самбо

Иван Агафонов (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Московской области (посёлок Комягино) прошли всероссийские соревнования среди студентов по самбо «Кубок Лиги Самбо» среди юниоров и юниорок до 25 лет. Липецкую область на турнире представляла команда ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина». Победителем в весовой категории до 71 кг стал воспитанник ГБУ ЛО СШОР «Локомотив», мастер спорта международного класса Иван Агафонов. Поздравляем спортсмена и его тренера Владимира Агафонова с победой.

Как сообщалось ранее, липецкий «Металлург» выиграл у столичного «Сахалинца». Победу «сталеварам» принес Николай Иванников. Теперь 29 октября в 19-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют в Брянске с «Динамо». Начало игры в 16:00.